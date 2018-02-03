Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов взял самоотвод с выборов президента Российской шахматной федерации (РШФ).

"Спасибо за доверие, я снимаю свою кандидатуру с выборов президента РШФ", - сказал он на съезде федерации в субботу.

Илюмжинов отметил, что намерен сконцентрироваться на работе президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), "на зарубежных поездках, пропаганде шахмат, российской школы, доведении количества играющих до 1 млрд человек".

Он утверждал при этом, что получил "благословение президента РФ на участие в выборах президента ФИДЕ".

Он также связал решение сняться с выборов президента РШФ с публикацией "кремлевского списка" в США. "На этой неделе состоялся доклад в США, граждан нашей страны толкают в изоляцию. Я почувствовал это на своей шкуре, давно в санкционном списке. Я буду бороться за свои права. Когда был оглашения "кремлевский список", принял решение удвоить количество посещаемых стран, до 40 за полгода, посещаю не только как президент ФИДЕ, но и как гражданин РФ, довожу до сведения президентов стран, что Россия - великая держава, российская шахматная школа самая передовая", - сказал Илюмжинов.

В субботу проходят выборы президента Российской шахматной федерации. На пост также претендуют действующий глава организации Андрей Филатов, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.

Выборы главы Международной шахматной федерации намечены на 2018 год.

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США по Сирии.