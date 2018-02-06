В Госдуме предложили вернуть звание ЗМС баскетболисту Александру Белову

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов подготовил запросы в министерство спорта РФ и Генеральную прокуратуру о возвращении звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) баскетболисту Александру Белову, автору легендарного броска во время Олимпиады 1972 года, когда сборная СССР стала олимпийским чемпионом, выиграв у команды США.

"Готовлю по этому поводу запросы в министерство спорта и в Генеральную прокуратуру. Из открытых источников не удалось найти информации о том, восстановлено ли хотя бы посмертно почетное звание Белова, и как сейчас оцениваются с правовой точки зрения претензии, которые были предъявлены спортсмену, каков их юридический статус", - сказал Миронов журналистам во вторник.

Белов умер в 1978 году, а годом ранее был лишен звания заслуженного мастера спорта. В 1977 году Белов, по словам лидера эсеров, подвергся настоящей травле, поводом стали обвинения в нарушении им таможенных правил.

"Многие свидетели событий тех лет считают, что это была провокация, следствие околоспортивных интриг, что Александра просто "подставили" для показательного наказания, и Белов был лишен звания заслуженного мастера спорта, у него отобрали стипендию, на много месяцев лишили возможности играть, против него была развязана кампания в прессе", - сказал Миронов.

Он предположил, что эти события могли сказаться и на его тяжелой болезни, он умер в возрасте 26 лет.

Политик считает, что должна быть проведена пусть и формальная, но юридическая реабилитация, несмотря на то, что народная и международная репутация великого спортсмена ни у кого не вызывает сомнения.

По событиям победы баскетбольной команды на Олимпиаде 1972 года был снят фильм "Движение вверх".