Спорт

Футболист МЮ Алексис Санчес получил 16 месяцев тюрьмы

Но он согласился выплатить налог, в неуплате которого его обвинили, поэтому сидеть спортсмен не будет

Футболист МЮ Алексис Санчес получил 16 месяцев тюрьмы
Футболист "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Испании приговорил нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами, сообщает Goal.com.

Игрок обвиняется в том, что, будучи футболистом "Барселоны" в 2012-2013 годах, скрывал доходы от продажи прав на свой образ.

Однако в тюрьме Алексис Санчес находиться не будет: он согласился выплатить налог в размере 1 млн евро.

Алексис Санчес - не единственный обвиняемый в неуплате налогов человек, связанный с испанским футболом. В настоящее время идут судебные разбирательства, связанные с нападающим "Реала" Криштиану Роналду. В июне испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду: игрок обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,7 млн евро. Сообщалось, что футболист скрывал средства от бюджета в период с 2011 по 2014 годы.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец так и так не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

Кроме того, разбирательства были в отношении экс-главного тренера "Реала" Жозе Моуринью (ныне работает в МЮ). Дело о неуплате им налогов закрыто после того, как он выплатил соответствующую комиссию

Теги: Испания, футбол, Манчестер Юнайтед, ФК Барселона
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