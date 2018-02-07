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Глава РФПЛ выступил за возвращение пива на стадионы

Прядкин заявляет, что лига - за борьбу с алкоголизмом, но считает, что "пиво - атрибут настоящего футбольного болельщика"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Приход крупных пивных компаний в российский футбол позволит привлечь серьезные денежные средства, заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин во время онлайн пресс-конференции в редакции "Московского комсомольца".

"Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, это дополнительный источник доходов для клубов. Мы бы очень хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Мы считаем, что пиво - это нормальный напиток для цивилизованного боления, - сказал Прядкин.

"Безусловно, мы за борьбу с алкоголизмом, но считаем, что пиво - атрибут настоящего футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире", - сказал Прядкин.

"Работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется, кроме того, ведется и работа для того, чтобы крупные пивные спонсоры стали спонсорами клубов и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил "Интерфаксу", что продажа пива разрешена во время чемпионата мира по футболу на стадионах и в фан-зонах.

Теги: футбол, Сергей Прядкин, пиво, РФПЛ
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