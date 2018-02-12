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Литва выразила протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Литвы направило ноту итальянскому министерству иностранных дел в связи с прозвучавшим на турнире по дзюдо в Италии гимном Литовской ССР. Об этом сообщила агентству BNS пресс-секретарь литовского министра иностранных дел Раса Якилайтене.

"Это досадный инцидент, и мы обращаем внимание МИД Италии, чтобы это больше не повторилось", - сказала Якилайтене.

По ее словам, нота будет направлена и Итальянской федерации дзюдо.

"Посольство в Италии выражает протест местной федерации дзюдо, поскольку во время соревнований в Италии прозвучал гимн, который был навязан Литве оккупационными властями", - сказала пресс-секретарь министра.

"Мы требуем извинений, и чтобы такие вещи в будущем не повторялись", - добавила она.

Гимн Литовской ССР прозвучал во время церемонии награждения Европейского молодежного турнира по дзюдо, когда поздравляли получившую золотую медаль Юстину Кмеляускайте. Турнир проходил в коммуне Фоллоника (Тоскана).

Секретарь Литовской федерации дзюдо Юстина Сталёне сообщила BNS, что организаторы турнира ранее согласовали с прибывающей делегацией правильный гимн.

"Почему во время мероприятия был запущен неправильный гимн, сейчас трудно сказать. Быстро это остановить не представилось возможности", - сказала секретарь.

По ее словам, при награждении Кмеляускейте, когда заиграл гимн ЛССР, среди литовцев возникло замешательство: "Организаторы точно поняли, что что-то случилось".

Федерация попросила объяснений у Европейского союза дзюдо по поводу того, как это могло произойти.

Теги: Литва, Италия
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