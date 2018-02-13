Спорт Допинг в российском спорте

Двукратному чемпиону мира по тяжелой атлетике Албегову отменили отстранение за допинг

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - С тяжелоатлетов Руслана Албегова и Олега Чена снята временная дисквалификация, наложенная Международной федерацией тяжелой атлетики, сообщил спортивный юрист Артем Пацев на своей странице в Facebook.

Оба тяжелоатлета подозревались в нарушении антидопинговых правил.

"Со вчерашнего дня спортсмены приступили к тренировкам и выступлениям! Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила ранее наложенное на наших спортсменов временное отстранение, и ребята получили возможность вернуться к активным тренировкам и соревнованиям через три месяца вынужденного перерыва!" - написал юрист.

Руслан Албегов - двукратный чемпион мира (2013, 2014), бронзовый призер Олимпийских игр (2012) в весовой категории свыше 105 кг. Олег Чен – двукратный чемпион Европы (2013, 2014 гг) в весовой категории до 69 кг.

Теги: тяжелая атлетика, допинг
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