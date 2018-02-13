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"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Ответная игра состоится 21 февраля в Москве

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Фото: ТАСС/AP

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между белградской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА завершился вничью.

Результат матча, прошедшего в Белграде во вторник, - 0:0.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Москве.

В четверг свои первые матчи в рамках 1/16 финала турнира проведут московские "Спартак" и "Локомотив", а также петербургский "Зенит". Их соперниками будут испанский "Атлетик", французская "Ницца" и шотландский "Селтик" соответственно.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Црвена Звезда
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