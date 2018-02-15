Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в матчах ЛЕ в четверг

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - У московских "Спартака" и "Локомотива", а также петербургского "Зенита" разные шансы на победу в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров ".

"Спартак" – "Атлетик"

Столичный "Спартак" в четверг на своем поле сыграет с испанским "Атлетиком", матч начнется – в 21:00 мск.

Согласно оценке букмекеров, у российского клуба больше шансов на успех.



Сделать ставку на победу команды Массимо Карреры можно с коэффициентом 2,46. За 3,09 предлагается поставить на успех испанцев в первом матче. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3,36.

Поставить на то, что по итогам двухматчевого противостояния сильнее окажутся спартаковцы, можно с коэффициентом 2,14. Вероятность выхода "Атлетика" в следующий круг оценивается коэффициентом 1,76.

Наиболее вероятный исход встречи, по оценке букмекеров, - это ничья 1:1 (коэффициент 7,0), победа москвичей с минимальным счетом (8,0) и успех басков со счетом 1:0 (9,0).



Согласно оценке аналитиков, больше всего шансов забить - у футболиста "Атлетика" Арица Адуриса. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2,25. Вероятность того, что на домашнем стадионе отличится Квинси Промес, оценивается коэффициентом 2,63. За 2,88 можно поставить на гол спартаковского бразильца Луиса Адриано.

"Вероятность триумфа "Спартака" составляет около 39%. Шансы команды из Бильбао равны близко 31%. Оставшиеся 30% приходятся на ничейный результат", - заявил "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

"Все-таки Испания есть Испания, но у "Атлетика" потери в обороне, и "Спартак" должен ими воспользоваться. Много говорить не надо, наверное. Я сердце свое отдал "Спартаку" уже давно, поэтому мне в этом плане здесь легко. Я немного буду субъективен, но поставлю в этой паре на победу "Спартака", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании, экс-футболист "Спартака" Максим Калиниченко.

"Ницца" – "Локомотив"

В 21:00 начнется другой матч с участием московского клуба. Во Франции с местной "Ниццей" сыграет "Локомотив". Согласно оценке букмекеров, у российского клуба меньше шансов на успех.

Букмекеры оценивают шансы "Ниццы" победить коэффициентом 2,03. Поставить на "Локомотив" можно за 4,22. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,38.



Поставить на то, что в следующий раунд турнира пройдет французский клуб, можно с коэффициентом 1,66. За 2,3 можно поставить на проход команды Юрия Семина.



Наиболее вероятные исходы, по оценке аналитиков, — победа французского клуба со счетом 1:0 (коэффициент 6,5), ничья 1:1 (7,0), триумф "Ниццы" со счетом 2:0 (9,0) и 2:1 (9,0).

Согласно оценке экспертов, больше всего шансов забить - у итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2,2. Вероятность того, что отличится Мохамед Ламин, оценивается коэффициентом 2,38. За 3,0 можно поставить на гол Алассана Плеа.

"Букмекеры считают французскую команду серьезным фаворитом домашнего матча с москвичами. Шансы "Ниццы" около 48%, вероятность победы "Локомотива" близко 23%, тогда как ничья имеет вероятность 29%", - заявил Алексей Ткачук.

"Французы - очень неудобные соперники для российских команд. Во Франции в разгаре чемпионат, у "Локомотива" подготовительный период заканчивается. Не знаю, в какой он форме. Не уверен, что форма эта оптимальна. На мой взгляд, "Ницца" как минимум фаворит в этом матче. Думаю, что "Ницца" выиграет. У нее получше стартовая площадка. Сезон в разгаре. Это очень хорошее подспорье", - сказал Максим Калиниченко.

"Селтик – "Зенит"

В 23:05 мск "Зенит" в Шотландии начнет матч с местным "Селтиком".

Согласно оценке букмекеров, шансы соперников на победу почти равны.

Букмекеры оценивают вероятность успеха команды Роберто Манчини коэффициентом 2,65. Поставить на "Селтик" можно за 2,77. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,48.



Вероятность прохода "Зенита" в 1/8 финала турнира оценивается коэффициентом 1,45. Поставить на то, что в следующую стадию выйдет "Селтик", можно с коэффициентом 2,89.



Наиболее вероятные исходы, согласно оценке аналитиков, — ничья 1:1 (текущий коэффициент 7,0), победа "Селтика" со счетом 2:1 (9,5), успех питерцев с таким же счетом (9,5) и со счетом 1:0 (9,5).



Наибольшие шансы забить в матче, по оценке экспертов, имеют игрок "Зенита" Александр Кокорин и форвард "Селтика" Муса Дембеле. Поставить на гол любого из них можно с коэффициентом 2,2. За 2,38 можно поставить на то, что забить удастся Ли Гриффитсу.

"Букмекерская оценка шансов "Зенита" говорит о вероятности его победы в 37%. Шансы "Селтика" равны 35%, а ничья котируется с вероятностью в 28%", - прокомментировал Алексей Ткачук.

"Для меня в этой паре фаворит — "Зенит". И по людям, и по игре. Но я видел "Зенит" буквально неделю назад, и он мне совсем не понравился. Не знаю, с чем это связано, но команда, которая через неделю стартует в Лиге Европы, на полную готовность не выглядела. Это мое субъективное мнение. Симпатии тут ни при чем. У "Селтика" сезон, он в тонусе, и команда неплохая, забить может. Тем более играет дома. На его стадионе царит великолепная атмосфера, и "Зениту" придется тяжело. Здесь я выберу ставку первый гол "Селтик" забьет в первом тайме, потому что ничего другого интересного придумать не сумел", - заявил Максим Калиниченко.

Во вторник свой матч в 1/16 финала провел московский ЦСКА. На выезде он сыграл вничью (0:0) с белградской "Црвеной Звездой".