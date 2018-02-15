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Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в матчах ЛЕ в четверг

Есть обновление от 20:30

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - У московских "Спартака" и "Локомотива", а также петербургского "Зенита" разные шансы на победу в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

"Спартак" – "Атлетик"

Столичный "Спартак" в четверг на своем поле сыграет с испанским "Атлетиком", матч начнется – в 21:00 мск.

Согласно оценке букмекеров, у российского клуба больше шансов на успех.

Сделать ставку на победу команды Массимо Карреры можно с коэффициентом 2,46. За 3,09 предлагается поставить на успех испанцев в первом матче. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3,36.

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Поставить на то, что по итогам двухматчевого противостояния сильнее окажутся спартаковцы, можно с коэффициентом 2,14. Вероятность выхода "Атлетика" в следующий круг оценивается коэффициентом 1,76.

Наиболее вероятный исход встречи, по оценке букмекеров, - это ничья 1:1 (коэффициент 7,0), победа москвичей с минимальным счетом (8,0) и успех басков со счетом 1:0 (9,0).

Согласно оценке аналитиков, больше всего шансов забить - у футболиста "Атлетика" Арица Адуриса. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2,25. Вероятность того, что на домашнем стадионе отличится Квинси Промес, оценивается коэффициентом 2,63. За 2,88 можно поставить на гол спартаковского бразильца Луиса Адриано.

"Вероятность триумфа "Спартака" составляет около 39%. Шансы команды из Бильбао равны близко 31%. Оставшиеся 30% приходятся на ничейный результат", - заявил "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

"Все-таки Испания есть Испания, но у "Атлетика" потери в обороне, и "Спартак" должен ими воспользоваться. Много говорить не надо, наверное. Я сердце свое отдал "Спартаку" уже давно, поэтому мне в этом плане здесь легко. Я немного буду субъективен, но поставлю в этой паре на победу "Спартака", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании, экс-футболист "Спартака" Максим Калиниченко.

"Ницца" – "Локомотив"

В 21:00 начнется другой матч с участием московского клуба. Во Франции с местной "Ниццей" сыграет "Локомотив". Согласно оценке букмекеров, у российского клуба меньше шансов на успех.

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Букмекеры оценивают шансы "Ниццы" победить коэффициентом 2,03. Поставить на "Локомотив" можно за 4,22. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,38.

Поставить на то, что в следующий раунд турнира пройдет французский клуб, можно с коэффициентом 1,66. За 2,3 можно поставить на проход команды Юрия Семина.

Наиболее вероятные исходы, по оценке аналитиков, — победа французского клуба со счетом 1:0 (коэффициент 6,5), ничья 1:1 (7,0), триумф "Ниццы" со счетом 2:0 (9,0) и 2:1 (9,0).

Согласно оценке экспертов, больше всего шансов забить - у итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2,2. Вероятность того, что отличится Мохамед Ламин, оценивается коэффициентом 2,38. За 3,0 можно поставить на гол Алассана Плеа.

"Букмекеры считают французскую команду серьезным фаворитом домашнего матча с москвичами. Шансы "Ниццы" около 48%, вероятность победы "Локомотива" близко 23%, тогда как ничья имеет вероятность 29%", - заявил Алексей Ткачук.

"Французы - очень неудобные соперники для российских команд. Во Франции в разгаре чемпионат, у "Локомотива" подготовительный период заканчивается. Не знаю, в какой он форме. Не уверен, что форма эта оптимальна. На мой взгляд, "Ницца" как минимум фаворит в этом матче. Думаю, что "Ницца" выиграет. У нее получше стартовая площадка. Сезон в разгаре. Это очень хорошее подспорье", - сказал Максим Калиниченко.

"Селтик – "Зенит"

В 23:05 мск "Зенит" в Шотландии начнет матч с местным "Селтиком".

Согласно оценке букмекеров, шансы соперников на победу почти равны.

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Букмекеры оценивают вероятность успеха команды Роберто Манчини коэффициентом 2,65. Поставить на "Селтик" можно за 2,77. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,48.

Вероятность прохода "Зенита" в 1/8 финала турнира оценивается коэффициентом 1,45. Поставить на то, что в следующую стадию выйдет "Селтик", можно с коэффициентом 2,89.

Наиболее вероятные исходы, согласно оценке аналитиков, — ничья 1:1 (текущий коэффициент 7,0), победа "Селтика" со счетом 2:1 (9,5), успех питерцев с таким же счетом (9,5) и со счетом 1:0 (9,5).

Наибольшие шансы забить в матче, по оценке экспертов, имеют игрок "Зенита" Александр Кокорин и форвард "Селтика" Муса Дембеле. Поставить на гол любого из них можно с коэффициентом 2,2. За 2,38 можно поставить на то, что забить удастся Ли Гриффитсу.

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"Букмекерская оценка шансов "Зенита" говорит о вероятности его победы в 37%. Шансы "Селтика" равны 35%, а ничья котируется с вероятностью в 28%", - прокомментировал Алексей Ткачук.

"Для меня в этой паре фаворит — "Зенит". И по людям, и по игре. Но я видел "Зенит" буквально неделю назад, и он мне совсем не понравился. Не знаю, с чем это связано, но команда, которая через неделю стартует в Лиге Европы, на полную готовность не выглядела. Это мое субъективное мнение. Симпатии тут ни при чем. У "Селтика" сезон, он в тонусе, и команда неплохая, забить может. Тем более играет дома. На его стадионе царит великолепная атмосфера, и "Зениту" придется тяжело. Здесь я выберу ставку первый гол "Селтик" забьет в первом тайме, потому что ничего другого интересного придумать не сумел", - заявил Максим Калиниченко.

Во вторник свой матч в 1/16 финала провел московский ЦСКА. На выезде он сыграл вничью (0:0) с белградской "Црвеной Звездой".

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА
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