Российские керлингистки уступили Южной Корее на Олимпиаде

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Женская олимпийская команда России по керлингу потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане.

Результат противостояния – 11:2 в пользу керлингисток сборной Южной Кореи.

Ранее российская сборная уступила Великобритании, Швеции, США, Японии и победила команды Китая и Дании.

В среду команда России, лишившаяся шансов на выход в плей-офф, сыграет с Канадой. Это будет заключительный матч кругового раунда.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.