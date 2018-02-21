Интерпол отказался объявлять Родченкова в розыск

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора ВАДА Григория Родченкова, усмотрев в его деле политическую подоплеку, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер", - сказал собеседник агентства.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

В отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в настоящее время расследуется два уголовных дела в Следственном комитете - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Тем временем, как заявил "Интерфаксу" 19 февраля адвокат Алексей Скляренко, представляющий интересы информатора ВАДА, в отношении Родченкова МВД расследует уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). При этом обвинение заочно ему предъявлено только по 201-й и 234-й статьям, отметил защитник.

Экс-чиновник был объявлен в международный розыск. Российские правоохранительные органы намерены добавиться его экстрадиции в РФ из США, где он, по некоторым данным, находится в настоящий момент.