Американцы решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Федерация биатлона США заявила, что американские биатлонисты намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 года в марте.

"Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере Союза биатлонистов США.

Ранее международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении исполкома организации оставить международные соревнования по биатлону в России согласно запланированному календарю.

Так, на заседании 134-го исполкома IBU принято решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске - 10-11 и 14-17 марта соответственно.

В декабре прошлого года IBU частично ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР).

Сообщалось, что Исполком IBU рассмотрит вопрос о восстановлении полноценного членства СБР не раньше конца сезона 2017/2018 при соблюдении следующих условий: снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) отстранения с Олимпийского комитета России, отсутствие новых нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами с 1 января текущего года, полное сотрудничество СБР в случае обнаружения любых нарушений антидопинговых правил, а также по возможному вопросу участия спортивных российских чиновников в системе манипуляций с допинг-пробами, описанными комиссией МОК под руководством Самуэля Шмида.

Исполком IBU может также продлить понижение статуса СБР, если сочтет условия невыполненными.

В заявлении поясняется, что такое решение было принято вследствие того, что комиссия МОК признала трех российских биатлонистов нарушившими антидопинговые правила, также были подозрения в отношении большого количества других российских биатлонистов.

Исполком IBU также согласился с решением МОК, принятым 5 декабря, о выступлении российских спортсменов на ОИ под олимпийским флагом и "согласился выполнить его вовремя". Отмечается, что IBU "решил восстановить рабочую группу и добавить внешнюю экспертизу", по-видимому, касающуюся возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.