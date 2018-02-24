Суд Бильбао освободил задержанных за участие в беспорядках российских болельщиков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Суд Бильбао вынес решение об освобождении пяти испанцев и четырех иностранцев, ранее задержанных за стычки перед матчем между командами "Спартак" и "Атлетико", передают в субботу испанские СМИ.

По данным изданий, речь идет о трех гражданах РФ, возраст которых - от 27 до 37 лет, а также о 30-летнем поляке. Все они были временно помещены под стражу в связи с нарушением общественного порядка.

Сотрудники местных правоохранительных органов задержали девять человек в ходе беспорядков, которые произошли перед встречей российской и испанской команд в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Накануне "Атлетик" из Бильбао на домашнем поле уступил московскому "Спартаку". Встреча закончилась со счетом 1:2. В первом матче, который состоялся 15 февраля в Москве, "Атлетик" выиграл у "Спартака" 3:1. По сумме двух матчей российский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы.