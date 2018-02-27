"Шинник" стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ярославский "Шинник" вышел в полуфинал кубка России по футболу.
В матче, который состоялся в Хабаровске, подопечные Александра Побегалова победили "СКА-Хабаровск" в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 0:0, в серии пенальти сильнее был "Шинник" - 4:1.
Позднее во вторник "Амкар" в Перми примет курский "Авангард".
В среду 28 февраля пройдут матчи "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область) - "Луч-Энергия" (Владивосток).
Финальная игра турнира состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.