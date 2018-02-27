"Шинник" стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

Дмитрий Свищев заявил, что очень высокая концентрация запрещенного вещества свидетельствует об однократном применении препарата, то есть о "вбросе этой таблетки" Подробнее

В федерации керлинга РФ прокомментировали данные о мельдонии в пробе Крушельницкого

26 февраля 08:59

ВАДА поддержало решение МОК не разрешать россиянам пройти с флагом на закрытии ОИ