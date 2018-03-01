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Федерация бобслея России начала расследование по поводу допинга в пробе Сергеевой

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Федерация бобслея России ведет расследование того, как запрещенный препарат попал в организм спортсменки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщил президент федерации Александр Зубков.

"Ведется внутреннее расследование федерации, собирается вся информация с момента, как была чистая проба и потом, когда была минимальная концентрация. Собираем всю картину, как получим всю информацию, например, что было в косметичке спортсменки, будет выстроена вся работа", - сказал Зубков в четверг на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что "полностью уверен в "чистоте" спортсменки, поэтому нужно выяснить, как попал препарат, который не помогает ни быстро бежать, ни финишировать". Зубков добавил, что если есть виновные, они будут наказаны.

По оценке Зубкова, Сергеева "была лидером, никого сильнее нет, надо вывести женский бобслей на этот уровень".

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко в свою очередь сообщил, что вопрос о сроке дисквалификации Сергеевой в настоящее время решается международной федерацией, которая ждет окончания расследования России.

Пархоменко также сообщил, что 28 июня в Риме пройдет отчетно-выборная конференция Международной федерации бобслея, на которой будет избираться президент, исполком, и в состав технической комиссии Россия планирует заявить максимальное количество россиян.

24 февраля стало известно, что в пробе Сергеевой был найден запрещенный препарат триметазидин. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка стала 12-й в соревновании двоек. Ее результаты были аннулированы.

Теги: Надежда Сергеева, бобслей
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