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Шахматный турнир претендентов-2018 в России покажут бесплатно

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Компания World Chess, организатор цикла чемпионата мира по шахматам, заключила контракт с компанией "Телеспорт" на трансляцию в России турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ.

""Телеспорт" покажет Турнир в полном объеме, включая торжественные церемонии открытия и закрытия в Берлине. Трансляция в России будет бесплатной и будет проходить с 9 по 28 марта 2018 года", говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

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За прямым эфиром можно будет наблюдать на сайте Yandex, в социальной сети "Одноклассники" и на сайтах других ведущих ресурсов Рунета. Организаторы рассчитывают, что трансляция может стать самой рейтинговой в истории шахмат.

В релизе говорится, что Россия является единственной страной, где следить за ходом игр можно будет бесплатно. Во всех остальных странах трансляция будет платной и будет осуществляться на сайте worldchess.com.

Отмечается, что шахматы набрали в России высокую популярность и размер аудитории, чтобы вызвать интерес спонсоров. Кроме того, интерес к турниру претендентов вызван количеством игроков, которые представят Россию.

Матч за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным в ноябре 2016 года в Нью-Йорке "вызвал огромный ажиотаж во всем мире и вернул общенациональный интерес к игре". Вслед за "шахматной лихорадкой" организаторами чемпионата мира по шахматам был открыт World Chess Club Moscow, клуб для взрослых любителей шахмат, которые обнаружили полное отсутствие модных шахматных клубов, в которых можно учиться играть в шахматы не профессионально, а на любительском уровне. В российских школах по инициативе Минобрнауки были введены обязательные шахматные уроки для детей 1-4 классов. На телевидении все чаще стали появляться программы, в которых общественные деятели и звезды шоу-бизнеса становятся участниками турниров.

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"Мы уверены, что совместно с World Chess мы создадим продукт, который будет интересен всем", - приводятся слова президента компании "Телеспорт" Петра Макаренко,

"Шахматы действительно стали телевизионным спортом. То, что не получалось у эфирных каналов, стало возможно благодаря интернету: шахматы, наверное, самый адаптированный к интернету вид спорта, и его аудитория стала очень значительной. Вместе с "Телеспортом" мы делаем настоящее полноценное телевизионное шоу, за которым зрители могут следить дома, на смартфонах и даже в метро, следя за выражениями лиц участников турнира, интереснейшей аналитикой и комментариями профессионалов. Мы приглашаем партнеров участвовать в разработке этого продукта, который становится все популярнее в среде, где стало модно быть умным", – сказал глава World Chess, официального партнера ФИДЕ Илья Мерензон.

О турнире претендентов

Турнир претендентов в нынешнем году пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. В нем примут участие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая представителя Азербайджана (Шахрияр Мамедьяров), США (Фабиано Каруана и Уэсли Со), России (Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник), Армении (Левон Аронян) и Китая (Дина Лирен). Призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Карлсен победил).

Теги: шахматы, ФИДЕ, Сергей Карякин, Магнус Карлсен
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