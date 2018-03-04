Лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе КМ в Финляндии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Четырехкратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане российский лыжник Александр Большунов завоевал "серебро" в гонке на 15 км классическим стилем, которая состоялась в воскресенье на этапе Кубка мира в Лахти.

Большунов уступил Алексею Полторанину из Казахстана 9,1 секунд. Третье место у финского двукратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена (+20.9 секунд).

На Олимпиаде в Южной Корее Большунов завоевал три серебряные награды - в эстафете, в командном спринте и в гонке на 50 км. Также на счету россиянина одна "бронза" - в спринте классическим стилем.