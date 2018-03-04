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"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ

Красно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКА

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ
Игроки "Локомотива" Антонио Эдер и "Спартака" Никола Максимович (слева направо)
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Лидер чемпионата России по футболу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" в матче 21-го тура Премьер-Лиги.

На трибунах, несмотря на снегопад, присутствовало более 21 тыс. зрителей.

Таким образом железнодорожники набирают 46 очков и сохраняют первое место в турнирной таблице. "Спартак" имеет 38 баллов и делит третье место с "Зенитом" и ЦСКА. Вторую позицию занимает "Краснодар" (39 очков).

Теги: футбол, Спартак, Локомотив, РФПЛ
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