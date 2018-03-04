"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Лидер чемпионата России по футболу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" в матче 21-го тура Премьер-Лиги.
На трибунах, несмотря на снегопад, присутствовало более 21 тыс. зрителей.
Таким образом железнодорожники набирают 46 очков и сохраняют первое место в турнирной таблице. "Спартак" имеет 38 баллов и делит третье место с "Зенитом" и ЦСКА. Вторую позицию занимает "Краснодар" (39 очков).
📸 Моменты #дерби #ЛокоСпартак #21тур #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/YWp83F8nue— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 4 марта 2018 г.