Первые российские паралимпийцы приехали в Пхенчхан для участия в Играх-2018

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийская сборная России начала прибывать в Пхенчхан, в Южную Корею уже приехали команды по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения, сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР) в воскресенье.

"6 марта в Пхенчхан прибудут российские спортсмены по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, керлингу на колясках", - отмечается в сообщении.

Россияне примут участие в Играх в качестве "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

Паралимпиада стартует 9 марта и завершится 18 марта. Российская делегация включает в себя 72 человека, из них девять спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 спортсменов в лыжных гонках и биатлоне, пять спортсменов-ведущих, а также три в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов. В состав делегации также вошли 38 сопровождающих и официальных лиц.

На ПИ-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на восемь комплектов наград больше, чем на предыдущих ПИ-2014 в Сочи. Увеличение медальных дисциплин произошло в сноуборде.