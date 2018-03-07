Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, пройдя соответственно ПСЖ и "Порту".
ПСЖ дома проиграл "Реалу" - 1:2 (голы: 71 Кавани - 51 Роналду, 80 Каземиро). Первая игра завершилась победой "Реала" 3:1. Мадридцы на шаг ближе к третьему подряд кубку Лиги чемпионов. А Криштиану Роналду сохранил первое место среди бомбардиров кубка с 12 голами.
"Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью - 0:0. Неделю назад "Ливерпуль" разгромил португальский клуб 5:0.
Сегодня вечером проведут ответные матчи пары "Манчестер Сити" - "Базель" и "Тоттенхэм" - "Ювентус".