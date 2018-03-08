Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Эксперты компании "Рейтинг Букмекеров" дали "Интерфаксу" прогноз на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с участием московских "Локомотива" и ЦСКА, а также петербургского "Зенита".

"Атлетико" – "Локомотив"

8 марта московский "Локомотив" в Испании проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико". Согласно оценке букмекеров, у российского клуба практически нет шансов победить.



Букмекеры оценивают вероятность победы испанцев в первом матче коэффициентом 1,26. Поставить на "Локомотив" можно за 16,0. На ничью предлагают коэффициент 5,9.



Шансы "Атлетико" пройти в 1/4 финала оцениваются коэффициентом 1,12. На то, что по сумме двух матчей сильнее окажется команда Юрия Семина, ставят за 7,0.

Самые вероятные исходы, согласно оценке аналитиков, - победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 4,5), 1:0 (5,0) и 2:1 (9,0).



В ставках на автора гола эксперты выделяют игроков "Атлетико" Антуана Гризманна (коэффициент на его гол - 1,8), Кевина Гамейро (2,2) и Диего Косту (2,3).

"Если говорить о шансах, то испанская команда имеет около 78% шансов победить в первой встрече с москвичами. Лишь 6% шансов оставляют железнодорожникам, а оставшиеся 16% приходятся на ничейный исход. В ставках на проход в следующий этап "Атлетико" также - массивный фаворит", - прокомментировал эксперт "Рейтинга Букмекеров " Алексей Ткачук.



В 1/16 финала испанцы переиграли датский "Копенгаген", а россияне оказались сильнее французской "Ниццы".



Встреча на стадионе "Ванда Метрополитано" начнется 8 марта в 21:00 мск.

ЦСКА - "Лион"

8 марта ЦСКА на своем поле проведет матч против "Лиона" из Франции. Согласно оценке букмекеров, шансы соперников практически равны.



Поставить на победу армейцев предлагается с коэффициентом 2,89. За 2,69 можно сделать ставку на успех "Лиона" в гостевом матче. Вероятность ничейного исхода букмекеры оценили коэффициентом 3,24.



Шансы французов выйти в 1/4 финала Лиги Европы аналитики оценили в 1,47. Поставить на проход команды Виктора Гончаренко можно за 2,81.



Самые вероятные исходы, по оценке экспертов, это ничья 1:1 (коэффициент 6,0), победа ЦСКА со счетом 1:0 (7,5) и успех гостей с минимальным счетом (8,0).



Наибольшие шансы отличиться, согласно оценке букмекеров, имеет игрок французской команды Мариано Диас. Поставить на его гол можно с коэффициентом 3,0. За 3,4 можно сделать ставку на игроков ЦСКА Ахмеда Мусу и Витиньо.

"Примерно равные шансы победить в первой встрече у ЦСКА и "Лиона". Вероятность победы армейцев - 34%, а французской команды - около 36%. Шансы ничьей - 30%. Впрочем, в ставках на проход в четвертьфинал у "Лиона" шансов намного больше", - сказал Алексей Ткачук.



На предыдущей стадии турнира армейцы прошли "Црвену Звезду" из Сербии, а "Лион" переиграл испанский "Вильярреал". Встреча на стадионе "Арена ЦСКА" начнется в 21:00 мск.

"Лейпциг" – "Зенит"

В отчетный игровой день "Зенит" сыграет с немецкой командой "РБ Лейпциг" в гостях. Согласно оценке букмекеров, хозяева поля - фавориты поединка.



Букмекеры оценивают шансы "Лейпцига" победить в домашнем матче коэффициентом 1,73. Поставить на российский клуб можно за 5,3. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,86.



Сделать ставку на проход немецкой команды в четвертьфинал можно за 1,69. Вероятность того, что сильнее в двухматчевом противостоянии окажется "Зенит", оценивается коэффициентом 2,25.



По оценке экспертов, самые вероятные исходы матча - победа хозяев поля со счетом 1:0 (коэффициент 6,0), 2:1 (7,0) и ничья 1:1 (7,0).



Больше всего шансов провести гол, по оценке аналитиков, имеет форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер. Сделать ставку на то, что он отличится, можно с коэффициентом 1,8. За 2,4 ставят на гол Жана-Кевина Огюстена. Вероятность того, что голом отметится еще один игрок немцев Юссуф Поулсен, оценивается коэффициентом 2,75.

"Немецкая команда имеет существенно больше шансов победить в первой игре. Букмекеры отдают ей примерно 57% шансов. Что до "Зенита", шансы его победы составляют около 18%. На ничью же приходятся оставшиеся 25%", - заявил Алексей Ткачук.



В 1/16 финала "РБ Лейпциг" обыграл "Наполи", а петербуржцы оказались сильнее "Селтика".



Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Зенитом" начнется на "Ред Булл Арене" 8 марта в 23:05 мск.