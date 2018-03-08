Главные новости
В миреБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеЭкономикаВ Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроВ миреВ МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против Скрипаля
Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы

Есть обновление от 20:30

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Эксперты компании "Рейтинг Букмекеров" дали "Интерфаксу" прогноз на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с участием московских "Локомотива" и ЦСКА, а также петербургского "Зенита".

"Атлетико" – "Локомотив"

8 марта московский "Локомотив" в Испании проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико". Согласно оценке букмекеров, у российского клуба практически нет шансов победить.

Букмекеры оценивают вероятность победы испанцев в первом матче коэффициентом 1,26. Поставить на "Локомотив" можно за 16,0. На ничью предлагают коэффициент 5,9.

Шансы "Атлетико" пройти в 1/4 финала оцениваются коэффициентом 1,12. На то, что по сумме двух матчей сильнее окажется команда Юрия Семина, ставят за 7,0.

Самые вероятные исходы, согласно оценке аналитиков, - победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 4,5), 1:0 (5,0) и 2:1 (9,0).

В ставках на автора гола эксперты выделяют игроков "Атлетико" Антуана Гризманна (коэффициент на его гол - 1,8), Кевина Гамейро (2,2) и Диего Косту (2,3).

"Если говорить о шансах, то испанская команда имеет около 78% шансов победить в первой встрече с москвичами. Лишь 6% шансов оставляют железнодорожникам, а оставшиеся 16% приходятся на ничейный исход. В ставках на проход в следующий этап "Атлетико" также - массивный фаворит", - прокомментировал эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

В 1/16 финала испанцы переиграли датский "Копенгаген", а россияне оказались сильнее французской "Ниццы".

Встреча на стадионе "Ванда Метрополитано" начнется 8 марта в 21:00 мск.

ЦСКА - "Лион"

8 марта ЦСКА на своем поле проведет матч против "Лиона" из Франции. Согласно оценке букмекеров, шансы соперников практически равны.

Поставить на победу армейцев предлагается с коэффициентом 2,89. За 2,69 можно сделать ставку на успех "Лиона" в гостевом матче. Вероятность ничейного исхода букмекеры оценили коэффициентом 3,24.

Шансы французов выйти в 1/4 финала Лиги Европы аналитики оценили в 1,47. Поставить на проход команды Виктора Гончаренко можно за 2,81.

Самые вероятные исходы, по оценке экспертов, это ничья 1:1 (коэффициент 6,0), победа ЦСКА со счетом 1:0 (7,5) и успех гостей с минимальным счетом (8,0).

Наибольшие шансы отличиться, согласно оценке букмекеров, имеет игрок французской команды Мариано Диас. Поставить на его гол можно с коэффициентом 3,0. За 3,4 можно сделать ставку на игроков ЦСКА Ахмеда Мусу и Витиньо.

"Примерно равные шансы победить в первой встрече у ЦСКА и "Лиона". Вероятность победы армейцев - 34%, а французской команды - около 36%. Шансы ничьей - 30%. Впрочем, в ставках на проход в четвертьфинал у "Лиона" шансов намного больше", - сказал Алексей Ткачук.

На предыдущей стадии турнира армейцы прошли "Црвену Звезду" из Сербии, а "Лион" переиграл испанский "Вильярреал". Встреча на стадионе "Арена ЦСКА" начнется в 21:00 мск.

"Лейпциг" – "Зенит"

В отчетный игровой день "Зенит" сыграет с немецкой командой "РБ Лейпциг" в гостях. Согласно оценке букмекеров, хозяева поля - фавориты поединка.

Букмекеры оценивают шансы "Лейпцига" победить в домашнем матче коэффициентом 1,73. Поставить на российский клуб можно за 5,3. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,86.

Сделать ставку на проход немецкой команды в четвертьфинал можно за 1,69. Вероятность того, что сильнее в двухматчевом противостоянии окажется "Зенит", оценивается коэффициентом 2,25.

По оценке экспертов, самые вероятные исходы матча - победа хозяев поля со счетом 1:0 (коэффициент 6,0), 2:1 (7,0) и ничья 1:1 (7,0).

Больше всего шансов провести гол, по оценке аналитиков, имеет форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер. Сделать ставку на то, что он отличится, можно с коэффициентом 1,8. За 2,4 ставят на гол Жана-Кевина Огюстена. Вероятность того, что голом отметится еще один игрок немцев Юссуф Поулсен, оценивается коэффициентом 2,75.

"Немецкая команда имеет существенно больше шансов победить в первой игре. Букмекеры отдают ей примерно 57% шансов. Что до "Зенита", шансы его победы составляют около 18%. На ничью же приходятся оставшиеся 25%", - заявил Алексей Ткачук.

В 1/16 финала "РБ Лейпциг" обыграл "Наполи", а петербуржцы оказались сильнее "Селтика".

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Зенитом" начнется на "Ред Булл Арене" 8 марта в 23:05 мск.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Локомотив, ФК Зенит
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн
Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФАПодробнее
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионовОпределились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Никто не устроил сюрпризовПодробнее
Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018
В употреблении запрещенных препаратов были обвинены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда СергееваПодробнее
"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ
Красно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКАПодробнее
Сергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBOСергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBO
Соперник Ковалева закончил бой из-за травмыПодробнее
Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ
ФИФА примет окончательное решение в середине мартаПодробнее
"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ
Петербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятеромПодробнее
МОК восстановил членство Олимпийского комитета РоссииМОК восстановил членство Олимпийского комитета России
По словам президента ОКР, все остальные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательнымиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеЭкономикаВ Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроВ миреВ МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против СкрипаляВ миреВ Киеве из гранатомета расстреляли ресторанВ миреСкрипаль и его дочь впали в комуВ миреПекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны

Что произошло за день: четверг, 8 марта

Порошенко пригрозил "Газпрому" арестом имущества, Слуцкий извинился перед женщинами, в Бельгии обнаружили пропажу миллиардов Каддафи Подробнее

"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн

"Атлетико" - "Локомотив". ОнлайнЛидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА Подробнее

В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Охотный ряд"

Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы

Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"

На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитража Подробнее

НАТО пытается убедить Турцию отказаться от российских С-400

Пропавших самарских школьниц нашли гуляющими в торговом центре

Сухогруз подал сигнал бедствия на Балтике

Переправа в Крым заработала после простоя из-за плохой видимости

В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистов

В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистовКак рассказали представители участников акции, речь идет о порядка десяти задержанных Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru