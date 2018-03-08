ЦСКА выбил "Спартак" из Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА завоевали путевку в четвертьфинал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В серии 1/4 финала турнира армейцы оказались сильнее столичного "Спартака", выиграв у него четыре матча. Успеха, после которого счет в серии до четырех побед стал 4-0, ЦСКА достиг в четверг, выиграв у спартаковцев со счетом 1:0.

В этот же день четвертую победу (2:0) в соперничестве с череповецкой "Северсталью" одержал петербургский СКА. Накануне в следующую стадию турнира пробился ярославский "Локомотив", выиграв серию – также 4-0 – у нижегородского "Торпедо".

ЦСКА, СКА и "Локомотив" являются представителями Западной конференции. В Восточной конференции участники четвертьфинала пока не определились.