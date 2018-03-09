В Пхенчхане откроются XII зимние Паралимпийские игры

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Церемония открытия зимней Паралимпиады стартует в пятницу на Олимпийском стадионе Пхенчхана.

Атлеты разыграют 80 комплектов медалей в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях примут участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Талисманом Паралимпиады стал азиатский черный медведь Пандаби.

Россия на Паралимпиаде

В Пхенчхане выступят 30 российских спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц.

Как заявил на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ 6 марта президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, "перед делегацией российских паралимпийцев, которые выступят на Играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе и в усеченном составе, стоит задача оставить о себе позитивное впечатление".

"Что касается результатов, то напомню, что мы никогда не планировали результатов наших спортсменов с учетом нашей специфики. Обращаю внимание, что по численности наша команда была сокращена в два раза, будут представлены не все наши сильные стороны. При этом мы рассчитываем на то, что наша команда продемонстрирует конкурентноспособность и то, что наш паралимпийский спорт - не результат каких-то манипуляций, которые мы, конечно, не одобряем, а результат длительного развития паралимпийского движения с помощью государства и общественных организаций. Он продолжает развиваться, несмотря на все трудности. Думаю, что наша команда будет частью элиты", - добавил он.

С августа 2016 года членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) приостановлено, а допущенные спортсмены выступят в Пхенчхане без российского флага, герба и гимна в нейтральной форме.

Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх отдельной командой в 1994 году на зимних Играх в Лиллехаммере. Летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро российская команда пропустила из-за дисквалификации ПКР.