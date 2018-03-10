Российская биатлонистка Лысова выиграла золото Паралимпиады

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Михалина Лысова стала победительницей Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, выиграв забег биатлонисток на дистанции 6 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Дистанцию она преодолела за 18 минут 48,3 секунды, не допустив на обоих огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла украинка Оксана Шишкова. Она также не промахнулась ни разу, но уступила россиянке 38,5 секунды.

Бронзовой медалисткой стала Светлана Саханенко из Белоруссии. У нее три промаха и отставание от первого места в 1 минуту 40,9 секунды.

Таким образом, российские спортсмены завоевали к настоящему моменту три медали Паралимпиады-2018. Ранее золото и серебро выиграли Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно – в забеге биатлонисток в классе "стоя".

Что касается Лысовой, то она стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету три медали высшего достоинства в биатлоне и две – в лыжных гонках.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.