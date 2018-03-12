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Россиянка Лысова завоевала бронзу Паралимпиады в забеге лыжниц с нарушением зрения

Есть обновление от 07:59

Первое место заняла белоруска Сахоненко, второе - украинка Шишкова

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Михалина Лысова стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 км среди атлетов с нарушением зрения на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Она уступила 3 минуты 17,5 секунды победительнице гонки, спортсменке из Белоруссии Светланы Сахоненко (время чемпионки – 49 минут 11,7 секунды).

Второе место с отставанием от победительницы в 7,8 секунды заняла украинка Оксана Шишкова.

Ранее на Играх в Пхенчхане Лысова выиграла забег биатлонисток на 6 км, став, таким образом, пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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