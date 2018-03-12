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Спорт

Горнолыжница Дарья Овчинникова сломала ногу в ходе тестового заезда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова находится в реанимации красноярской больницы скорой медицинской помощи, куда она поступила с перелом голени после тестовых заездов на трассе, подготовленной к Универсиаде-2019 в фанпарке "Бобровый лог", сообщили агентству "Интерфакс" в краевом министерстве здравоохранения.

Спортсменке сделаны компьютерная томография и рентген.

"Уже после госпитализации у спортсменки развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей - жировая эмболия. Сейчас она находится в стабильном состоянии, в ясном сознании", - отметил собеседник агентства. В ближайшее время будет решен вопрос о сроках и характере операции.

"Дарья Овчинникова по-прежнему остается в реанимации, поскольку реанимация позволяет вести круглосуточный контроль ее состояния", - уточнила агентству пресс-секретарь краевого Минздрава Зоя Масленникова.

Теги: Дарья Овчинникова
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