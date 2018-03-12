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Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"

К работе главным тренером команды он приступит в следующем сезоне

Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"
Футбольный тренер Леонид Слуцкий
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Голландский футбольный клуб "Витесс" объявил о подписании контракта с экс-главным тренером сборной России, московского ЦСКА и английского "Халл Сити" Леонидом Слуцким.

Как сообщается на сайте клуба, российский специалист приступит к работе в следующем сезоне, а срок действия контракта составит два года.

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что Слуцкий "известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и мыслями о стиле игры".

"Его приезд – возможность для "Витесса". У него большой международный опыт, в том числе в качестве тренера национальной команды", - отметил Хинтум.

Последним местом работы Слуцкого был английский "Халл Сити". В декабре он объявил о расторжении контракта с Леонидом Слуцким. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Слуцкий возглавил "Халл Сити" перед началом нынешнего сезона.

Кто такой Слуцкий

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого он стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.

Теги: футбол, Леонид Слуцкий
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