Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Виннипег Джетс" забросил 600-ю шайбу в официальных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом Овечкин стал двадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим такой отметки, и первым среди россиян.

Чтобы забросить 600 шайб, Овечкину понадобилось сыграть в 990 матчах. Только четыре игрока смогли сделать это менее чем за тысячу матчей: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бретт Халл и Александр Овечкин.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году за московское "Динамо". С 2005 года он выступает за "Кэпиталз". Он стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, однако пока не выигрывал Кубок Стэнли.