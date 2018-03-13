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Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" достиг такого показателя первым среди россиян

Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Александр Овечкин на матче звезд НХЛ
Фото: Reuters

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Виннипег Джетс" забросил 600-ю шайбу в официальных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом Овечкин стал двадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим такой отметки, и первым среди россиян.

Чтобы забросить 600 шайб, Овечкину понадобилось сыграть в 990 матчах. Только четыре игрока смогли сделать это менее чем за тысячу матчей: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бретт Халл и Александр Овечкин.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году за московское "Динамо". С 2005 года он выступает за "Кэпиталз". Он стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, однако пока не выигрывал Кубок Стэнли.

Теги: хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, НХЛ
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