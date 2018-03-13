Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Румянцева выиграла паралимпийскую гонку биатлонисток с раздельного старта (10 км) в классе "стоя" на Играх-2018 в Пхенчхане.

Дистанцию она преодолела за 34 минуты 10 секунд, допустив один неточный выстрел.

Второе место заняла ее соотечественница Анна Миленина (время - 35:30.0), у нее два промаха.

Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (36:23.6).

На Паралимпиаде-2018 эти спортсменки также занимали места на пьедестале в аналогичном порядке по итогам забегов на 6 км (биатлон) и 15 км (лыжные гонки).

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.