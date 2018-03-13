Команда России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU -Паралимпийская команда России улучшила свои позиции в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане после розыгрыша наград во вторник.

Теперь она занимает второе место, тогда как сутками ранее располагалась на четвертой строчке. В активе россиян в настоящий момент пять золотых, пять серебряных, три бронзовые медали.

На первом месте медального зачета находится команда США (6, 6, 5), на третьем – сборная Украины (5, 4, 6).

Во вторник российские атлеты заработали семь медалей – две золотые, три серебряные, две бронзовые. Это больше чем за предыдущие дни Паралимпиады-2018, вместе взятые. Биатлонистки Екатерина Румянцева и Анна Миленина заняли первое и второе места в гонке на 10 км в классе "стоя". На этой же дистанции, в классе "сидя", второй и третий результаты показали биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева. В свою очередь, Михалина Лысова стала второй в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения. Кроме того, горнолыжник Антон Бугаев занял первое место в суперкомбинации в классе "стоя", а Валерий Редкозубов – третье в аналогичной дисциплине среди атлетов с нарушением зрения.

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.