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Команда России сохранила второе место в медальном зачете Паралимпиады

В среду россияне завоевали четыре медали

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали четыре медали в очередной соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Три из этих наград добыты в лыжных спринтерских гонках. Анна Миленина выиграла золотую медаль в классе "стоя", Михалина Лысова завоевала серебро в забеге спортсменок с нарушением зрения, Марта Зайнуллина стала третьей в классе "сидя".

Кроме того, в среду обладателем серебряной медали стал горнолыжник Алексей Бугаев, занявший второе место в гигантском слаломе в классе "стоя".

Таким образом, в активе российской команды теперь 17 медалей – шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. С этими показателями команда продолжает занимать второе место в медальном зачете.

На первом месте находится команда США (8, 7, 6), на третьем – Словакия (6, 2, 1).

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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