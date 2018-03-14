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Жена Аршавина признала вину и компенсировала "Аэрофлоту" убытки от задержки самолета

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Алиса Аршавина, жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба компании.

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"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", - заявил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Он подчеркнул, что "авиакомпания добилась этого результата благодаря последовательной защите своих интересов".

"Это очередное подтверждение того, что Аэрофлот избрал верную стратегию борьбы с деструктивным поведением на борту. Противодействуя нарушителям, мы защищаем право своих пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса. Аэрофлот действует по простому принципу: правила поведения на борту распространяются на каждого пассажира, закон един для всех без исключения", - отметил Александров.

Что случилось?

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

Как отмечалось в разьяснении пресс-службы "Аэрофлота", "пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Алиса Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе.

Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва - Алма-Ата.

Теги: Андрей Аршавин, Аэрофлот
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