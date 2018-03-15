Глава Федерации керлинга России нашел связь между делами Крушельницкого и Скрипаля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU -Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев провёл параллель между делом о допинге с Александром Крушельницким и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля - одни и те же. Все это - целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий", - сказал Свищев журналистам.

Он считает, что "между этими историями легко провести параллель". "Посмотрите, что произошло в Пхенчхане с Крушельницким: после завоевания им бронзы на Олимпиаде выясняется, что он принимал мельдоний - запрещенный препарат советского происхождения. Очевидно, что целью данной провокации было нежелание организаторов видеть российский флаг на церемонии закрытия Игр", - отметил глава федерации.

Также он обращает внимание, что после отравления в Лондоне бывшего разведчика "уже премьер-министр Великобритании нагло спешит заявить, что отравляющее вещество имеет также советское происхождение, а значит это дело рук российских спецслужб".

"Ни доказательств, ни улик - одни голословные обвинения, ультиматумы, угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России и объявить нашу страну агрессором", - сказал депутат.

По его словам, складывается "ощущение, что на Западе сценарии очередных антироссийских политических атак пишут под копирку: сценаристы и режиссеры одни и те же, актеры только разные".

Крушельницкий, выступавший в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой, был лишен бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, в чем Лондон обвинил Россию.