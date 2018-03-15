"Локомотив" уступил "Атлетико" и выбыл из еврокубков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от мадридского "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве в четверг, завершилась со счетом 5:1 в пользу "Атлетико".

На 16-й минуте Анхель Корреа вывел "Атлетико" вперед, но уже через четыре минуты Мацей Рыбусь сравнял счет. На 47-й минуте Сауль делает счет 2:1 в пользу испанской команды, после чего дважды (65-я минута, с пенальти, 70-я) отличился Фернадо Торрес. На 86-й минуте "Атлетико" провел пятый гол, его автором стал Антуан Гризманн.

Результат первого матча, состоявшегося неделей ранее, - 3:0 в пользу испанской команды.

Таким образом, "Локомотив" выбыл из дальнейшей борьбы, а мадридский клуб вышел в четвертьфинал.