ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
В 1/8 финала по сумме двух встреч армейцы оказались сильнее французского "Лиона".
В ответном матче, который прошел во Франции в ночь на пятницу по московскому времени, ЦСКА выиграл у "Лиона" со счетом 3:2.
На 39-й минуте Александр Головин вывел ЦСКА вперед. Счет 1:0 в пользу армейцев продержался до 58-й минуты, когда Максвел Корне провел ответный гол. Причем, по телеповтору было видно, что мяч предварительно покинул поле, что осталось незамеченным арбитрами.
Однако в ближайшие семь минут футболистам ЦСКА удалось провести две голевые атаки подряд. Первая из них завершилась точным ударом Ахмеда Мусы, вторая – Понтуса Вернблума.
На 71-й минуте "Лион" смог сократить отставание – голом отличился Мариано.
В оставшееся до финального свистка время московский клуб не только надежно оборонялся, но и отрезками проводил время на половине поля соперника. На исходе матча "Лион" все же создал две опасные атаки, но достичь цели хозяева не смогли.
В состоявшемся на прошлой неделе первом матче в Москве победил "Лион" со счетом 1:0, но ЦСКА прошел дальше за счет лучшего показателя по голам в гостях.
ЦСКА - единственный клуб России, добравшийся до четвертьфинала Лиги Европы. В четверг стало известно, что из турнира выбыли московский "Локомотив" и петербургский "Зенит".
Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет в пятницу.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2018 г.
Atlético ✔ Sporting CP ✔ Marseille ✔ Leipzig ✔ Lazio ✔
Arsenal, CSKA Moskva & Salzburg complete the quarter-final line-up! 🎉🎉🎉
* = CSKA Moskva go through on away goals#UEL pic.twitter.com/5A9Ws0qYPn