ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

⏰ RESULTS ⏰



Atlético ✔ Sporting CP ✔ Marseille ✔ Leipzig ✔ Lazio ✔



Arsenal, CSKA Moskva & Salzburg complete the quarter-final line-up! 🎉🎉🎉



* = CSKA Moskva go through on away goals#UEL pic.twitter.com/5A9Ws0qYPn