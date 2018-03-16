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ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Своего соперника по четвертьфиналу армейский клуб узнает в пятницу

ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Игроки ЦСКА празднуют забитый гол
Фото: ТАСС/AP

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

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В 1/8 финала по сумме двух встреч армейцы оказались сильнее французского "Лиона".

В ответном матче, который прошел во Франции в ночь на пятницу по московскому времени, ЦСКА выиграл у "Лиона" со счетом 3:2.

На 39-й минуте Александр Головин вывел ЦСКА вперед. Счет 1:0 в пользу армейцев продержался до 58-й минуты, когда Максвел Корне провел ответный гол. Причем, по телеповтору было видно, что мяч предварительно покинул поле, что осталось незамеченным арбитрами.

Однако в ближайшие семь минут футболистам ЦСКА удалось провести две голевые атаки подряд. Первая из них завершилась точным ударом Ахмеда Мусы, вторая – Понтуса Вернблума.

На 71-й минуте "Лион" смог сократить отставание – голом отличился Мариано.

В оставшееся до финального свистка время московский клуб не только надежно оборонялся, но и отрезками проводил время на половине поля соперника. На исходе матча "Лион" все же создал две опасные атаки, но достичь цели хозяева не смогли.

В состоявшемся на прошлой неделе первом матче в Москве победил "Лион" со счетом 1:0, но ЦСКА прошел дальше за счет лучшего показателя по голам в гостях.

ЦСКА - единственный клуб России, добравшийся до четвертьфинала Лиги Европы. В четверг стало известно, что из турнира выбыли московский "Локомотив" и петербургский "Зенит".

Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет в пятницу.

Теги: ФК ЦСКА, Лига Европы, Лион, футбол
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