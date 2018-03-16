Россиянка Миленина стала семикратной Паралимпийской чемпионкой

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) в классе "стоя" на Играх-2018 в Пхенчхане.

Ее время – 38 минут 56,8 секунды. Она преодолела дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна представительница России, Екатерина Румянцева (39 минут 0,6 секунды), на счету которой также два неточных выстрела.

Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак (41 минута 20,7 секунды), не промахнувшаяся ни разу.

Таким образом, Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету пять наград высшего достоинства в лыжных гонках и две – в биатлоне.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.