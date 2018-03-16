Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в пятницу, стал известен состав четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА.

В 1/4 финала встретятся: "Барселона" (Испания) – "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания) – "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания), "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (оба – Англия).

Четвертьфинальные матчи пройдут в апреле.

На групповом этапе ЛЧ выступали два российских клуба - московские ЦСКА и "Спартак". Они заняли в своих квартетах третьи места и продолжили еврокубковый путь в Лиге Европы ("Спартак" вскоре завершил выступления и там). Оба вышедших в плей-офф ЛЧ соперника "Спартака" - "Севилья" и "Ливерпуль" - представлены в четвертьфинале. Английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Базель", игравшие с ЦСКА в одной группе, до 1/4 финала пройти не смогли.