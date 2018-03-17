Спорт

Команда России сохранила второе место в медальном зачете Паралимпиады

Россияне завоевали четыре медали в очередной соревновательный день

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане российские атлеты стали обладателями четырех наград – двух серебряных и двух бронзовых.

Серебряные медали завоевали лыжницы Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (среди спортсменов с нарушением зрения), бронзовые – лыжница Марта Зайнуллина ("сидя") и горнолыжник Валерий Редкозубов (среди спортсменов с нарушением зрения).

Теперь в активе паралимпийской команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. С этими показателями она занимает второе место в медальном зачете.

Во главе медального зачета находится сборная США (12, 15, 8), третье место занимает Канада (8, 1, 15).

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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