Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Касаткина поднялась на восемь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

Теперь российская теннисистка занимает 11-е место, что является лучшим показателем среди ее соотечественниц.

На прошлой неделе Касаткина дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила японке Наоми Осаке.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Симона Халеп (Румыния) а в первой десятке присутствуют Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарсия (Франция), Венус Уильямс (США), Петра Квитова (Чехия), Ангелик Кербер (Германия).

Помимо Касаткиной в первой сотне рейтинга располагаются следующие представительницы российского тенниса: 25.Анастасия Павлюченкова, 27.Светлана Кузнецова, 36.Екатерина Макарова, 42.Мария Шарапова, 43.Елена Веснина, 87.Екатерина Александрова, 88.Наталья Вихлянцева.