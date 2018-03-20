Умер чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Шаталов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На 73-м году жизни скончался советский хоккеист, чемпион мира Юрий Шаталов, сообщает пресс-служба клуба "Легенды хоккея".

"Чемпион мира, двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов", участник Суперсерии СССР - Канада 1972 года и Серии 1974, Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи - Клуба "Легенды хоккея"", - говорится в сообщении.

"Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", - отмечается в сообщении.

В 1974 году в составе сборной СССР Юрий Шаталов выиграл чемпионат мира и Европы.