ЦСКА и СКА приблизились к полуфиналу Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и петербургский СКА одержали третьи победы в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник ЦСКА в Финляндии выиграл у местного "Йокерита" – 2:1. Счет в серии до четырех побед в этой паре стал 3:1 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдет 22 марта в Москве. В случае победы российский клуб завоюет путевку в полуфинал Кубка Гагарина (финал Западной конференции).

В свою очередь, СКА со счетом 4:1 в Ярославле выиграл у местного "Локомотива". Счет в серии в этой паре – 3-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 22 марта в Петербурге.

В парах Восточной конференции положение дел в сериях выглядит следующим образом: "Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2-1, "Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 2-1.