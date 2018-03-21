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Спорт КХЛ-2017/18

КХЛ стала второй по посещаемости хоккейной лигой в Европе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига поднялась на второе место в рейтинге хоккейных чемпионатов в Европе. Такие сведения приводятся на сайте Международной федерации хоккея.

Средняя посещаемость матчей турнира в нынешнем сезоне составляет 6 тыс. 243 зрителя в среднем за игру. На первом месте находится Швейцарская национальная лига (6 тыс. 833), на третьем – Немецкая хоккейная лига (5 тыс.996). На последнем, 20-м месте, - белорусская Экстралига (371). Год назад КХЛ занимала третье место.

В свою очередь, в рейтинге самых посещаемых клубов Европы на втором месте располагается петербургский ХК СКА.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, в сезоне-2017/18 матчи с участием СКА посещают 11 тыс. 847 зрителей.

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Между тем, год назад средняя посещаемость матчей СКА составляла 11 тыс. 735 зрителей, с этими показателями клуб занимал в рейтинге пятое место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему "Берн" (Швейцария), матчи которого пользуются спросом в среднем 16 тыс. 371 человек за игру. Это – на 29 человек меньше по сравнению с показателями годичной давности.

На третьем месте – минское "Динамо" (11 тыс. 738).

В первой двадцатке рейтинга находятся еще несколько команд, представляющих Континентальную хоккейную лигу (КХЛ): 11. "Локомотив", Ярославль (8 тыс. 139), 12. "Авангард", Омск (7 тыс. 741), 15. "Слован", Братислава (7 тыс. 608), 16. "Спартак", Москва (7 тыс. 493).

Замыкает сотню чешский "Злин" - 3 тыс. 616.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК СКА
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