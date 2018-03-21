"Зенит" поможет УЕФА в расследовании инцидентов на матче с "Лейпцигом"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) окажет поддержку УЕФА в расследовании, инициированном после матча с немецким "Лейпцигом", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клуба в среду.

"Мы осознаём серьёзность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. "Зенит" не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против ФК "РБ Лейпциг", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее в среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". Болельщики российского клуба обвиняются в ряде нарушений: бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов, расистских выкриках с трибун.

31 мая дело рассмотрит Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Матч "Зенит" - "Лейпциг" прошел в Петербурге 15 марта и завершился вничью – 1:1. Этот результат вывел в следующую стадию турнира немецкую команду, выигравшую в первом матче у "Зенита" - 2:1.

Россию в Лиге Европы теперь представляет только московский ЦСКА: в четвертьфинале он сыграет с лондонским "Арсеналом".