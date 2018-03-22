Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Француз Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Тюмени в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию он преодолел за 24 минуты 47 секунд, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев, уступивший победителю 34,3 секунды. В тройку лучших также вошел еще один биатлонист из Франции Симон Детье, чье отставание от соотечественника составило 34,8 секунды. Оба они также не промахнулись ни разу.

Лучшим из россиян стал Максим Цветков, показавший седьмой результат – ноль промахов и 46,3 секунды отставания.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 9.Александр Логинов (1 промах), 10.Антон Шипулин (0), 17.Дмитрий Малышко (0), 24.Евгений Гараничев (2), 41.Петр Пащенко (2), 42.Антон Бабиков (1), 61.Игорь Малиновский (1).