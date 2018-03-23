ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" и московский ЦСКА установили рекорд по продолжительности матча в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пятый матч серии 1/4 финала турнира (полуфинала Западной конференции), прошедший в Москве, завершился со счетом 2:1 со счетом "Йокерита". В общей сложности соперники провели на льду 142 минуты 9 секунд, победитель определился в пятом овертайме.

Примечательно, что на 128-й минуте армейцы поразили ворота "Йокерита", но этот гол был отменен в связи с тем, что "зафиксирована атака вратаря".

Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 марта 2014 года в матче "Лев" (Прага) – "Донбасс" (Донецк), продолжительность этого противостояния составила 127 минут.

Финский клуб сократил отставание в серии. Счет в серии ЦСКА – "Йокерит" до четырех побед теперь 3-2. Впереди – армейцы.