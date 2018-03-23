Спорт

Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

О сроках контракта в информации, опубликованной на официальном сайте клуба, не сообщается.

Накануне стало известно, что Ибрагимович покинул английскую команду "Манчестер Юнайтед".

Ибрагимович защищал цвета МЮ в сезоне-2016/17, предварительной подписав контракт с клубом также на один год. В 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" он провел 28 голов, но получил травму и завершил сезон досрочно. В августе 2017 года он снова стал игроком "Манчестер Юнайтед".

После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Теги: футбол, Златан Ибрагимович
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