Карякин победил Ароняна в 11-м раунде турнира претендентов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над армянином Левоном Ароняном в 11-м раунде турнира претендентов в Берлине.

Остальные три поединка завершились вничью. Речь идет о противостояниях между Фабиано Каруаной (США) и Владимиром Крамником (Россия), Дин Лиженем (Китай) и Александром Грищуком (Россия), Уэсли Со (США) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан).

На первом месте в турнирной таблице находится Каруана – 7 баллов, на втором – Мамедьяров (6,5), третье и четвертое места делят Карякин и Грищук (по 6). Далее идут Дин Лижень (5,5), Крамник (5), Со (4,5) и Аронян (3,5).

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году с норвежцем за звание чемпиона мира боролся Сергей Карякин (Карлсен победил).