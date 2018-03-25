Российский биатлонист Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Цветков стал победителем гонки с общего старта (15 км) на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Дистанцию он преодолел за 35 минут 37,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного неточного выстрела.

Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, отставший от россиянина на 2,7 секунды, также не промахнувшись ни разу. На третьем месте разместился еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе (2 промаха).

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 14.Александр Логинов (3 промаха), 15.Антон Бабиков (2), 16.Антон Шипулин (2), 18.Евгений Гараничев (3), 28.Дмитрий Малышко (5).