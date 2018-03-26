В Уфе возбудили дело по факту смерти российской рапиристки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в Республиканском кардиологическом центре в Уфе при проведении коронографии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии в понедельник.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что умершая девушка - российская рапиристка Татьяна Голосеева.

По данным следствия, 22-летняя девушка днем 15 февраля поступила в медучреждение "с жалобами на давящие боли за грудиной, сопровождающиеся одышкой".

"Вечером в ходе проведения коронарографии наступила смерть пациентки. Причина смерти - сердечно-сосудистая патология", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациентки: собрана медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы в другом регионе, допрашиваются свидетели.