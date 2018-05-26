Губернатор Тульской области анонсировал назначение нового тренера "Арсенала"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" ведет переговоры с пятью кандидатами на пост главного тренера команды, который несколько дней назад покинул черногорский специалист Миодраг Божович, сообщил в субботу "Интерфаксу" губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Мы благодарны Миодрагу Божовичу за удачный сезон. Это тренер с харизмой, тренер-стратег, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича", - сказал Дюмин.

"Сейчас клуб ведёт переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них - опытные специалисты, которые работали и за рубежом", - отметил губернатор.

По его словам, "в ближайшее время официально будет названо имя главного тренера".

Дюмин подчеркнул, что "лично ведёт переговоры по дальнейшему финансированию команды, как с титульным спонсором, так и новым пулом спонсоров".

Он также заявил, что президент клуба Гурам Аджоев и тренерский штаб "сейчас ведут работу по усилению состава". "Мы любим свою команду и верим в неё", - заключил Дюмин.

21 мая тульский "Арсенал" объявил о расставании с главным тренером Миодрагом Божовичем.

Миодраг Божович возглавлял тульский клуб с 18 июня 2017 года. "Арсенал" под руководством 49-летнего тренера в минувшем сезоне занял седьмое место в премьер-лиге.