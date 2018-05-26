Даниэль Риккьярдо выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо в субботу первенствовал в квалификации Гран-при Монако, шестого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым на городской трассе в Монте-Карло стал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Замкнул тройку лидеров действующий чемпион мира, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Россиянин Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, финишировал 13-м.

Гонка Гран-при Монако (78 кругов) стартует в воскресенье в 16:10 по Москве. В личном зачете чемпионата лидирует Хэмилтон с 90 очками. У идущего вторым Феттеля - 78 очков. Финн Валттери Боттас из Mercedes идет третьим с 58 баллами. Сироткин - аутсайдер соревнований.

В Кубке конструкторов на первом месте находится Mercedes (153).